Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,21
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,64
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,04
Экономия при брони: -1,56 грн