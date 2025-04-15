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Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)

Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 83 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
18,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
19,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,10 грн
23,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,30 грн
23,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,30
Экономия при брони: -2,80 грн
23,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,60
Экономия при брони: -5,71 грн
18,89 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
27,00
Экономия при брони: -3,50 грн
23,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,20 грн
23,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,10 грн
23,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
19,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,10 грн
23,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,10 грн
23,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,10 грн
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