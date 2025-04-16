Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,37
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,65
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,22
Экономия при брони: -2,65 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,40
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,78
Экономия при брони: -2,53 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,42
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,13
Экономия при брони: -1,32 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,81
Экономия при брони: -3,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,34
Экономия при брони: -3,20 грн