КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*)

в/в и в/м взрослым вводят по 5–10 мл 10% р-ра, в зависимости от показаний и состояния больного — ежедневно, через 1 или 2 дня. Детям в/м вводить не рекомендуется ввиду возможного развития некроза тканей в месте инъекции. В/в в зависимости от возраста детям вводят от 1 до 5 мл 10% р-ра глюконата кальция. Р-р перед введением подогревают до температуры тела; вводят медленно в течение 2–3 мин.

Внутрь назначают перед едой: взрослым — в дозе 1–3 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте до 1 года — по 0,5 г, 2—4 лет — по 1 г, 5—6 лет — по 1–1,5 г, 7—9 лет — по 1,5–2 г, 10—14 лет — по 2–3 г. Принимают 2–3 раза в сутки.