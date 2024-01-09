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Активные вещества — “К”КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*)

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*) Действующее вещество

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Найдено: 16 препаратов
Кальция глюконат-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Кальция глюконат-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 1011 аптеке
от 12,82 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный) раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный) Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 801 аптеке
от 44,50 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный) раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный) Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 630 аптеках
от 89,02 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрия-Фарм
Кальция глюконат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 163 аптеках
от 53,33 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат стабилизированный раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Кальция глюконат стабилизированный Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 139 аптеках
от 49,60 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Юрия-Фарм
Кальция глюконат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 139 аптеках
от 72,60 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Галичфарм
Кальция глюконат Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Галичфарм
В 114 аптеках
от 14,80 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат стабилизированный раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Кальция глюконат стабилизированный Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 47 аптеках
от 32,25 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
В 20 аптеках
от 27,69 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Кальция глюконат Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 15 аптеках
от 8,67 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье
Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье
В 14 аптеках
от 54,54 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Монфарм
Кальция глюконат Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Монфарм
В 6 аптеках
от 9,01 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 0,5 г, блистер, № 100; Монфарм
Кальция глюконат Таблетки, 0,5 г, блистер, № 100 Монфарм
В 3 аптеках
от 87,88 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 500 мг, блистер, пачка, пачка, № 100; Лубныфарм
Кальция глюконат Таблетки, 500 мг, блистер, пачка, пачка, № 100 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 181,40 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Красная звезда
Кальция глюконат Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Красная звезда
В 1 аптеке
от 16,00 грн
Цены в аптеках
Кальция глюконат-Здоровье таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Здоровье
Кальция глюконат-Здоровье Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки для жевания, р-р для инъекций.
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*)
CAS №: 299-28-5 С12H22O14Ca
USPDDN, HSDB, RTECS: кальция D-глюконат (1:2).
USPDDN, MeSH, NLM, RTECS, TSCAINV: D-глюконовой кислоты, кальциевая соль (2:1).
Форма выпуска: таблетки, таблетки для жевания, р-р для инъекций.

кальциевая соль глюконовой кислоты; содержит 9% кальция. Ионы кальция принимают участие в передаче нервных импульсов, сокращении гладких и поперечно-полосатых мышц, миокарда, процессах свертывания крови; необходимы для формирования костной ткани, функционирования других органов и систем организма. Концентрация ионов кальция в крови снижается при многих патологических процессах; выраженная гипокальциемия способствует возникновению тетании. Кальция глюконат, кроме устранения гипокальциемии, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, оказывает антиаллергическое, противовоспалительное, гемостатическое действие. В отличие от кальция хлорида меньше раздражает ткани в месте введения.

применяют при гипопаратиреозе, усиленной элиминации кальция из организма (в частности при длительной иммобилизации), аллергических реакциях, для уменьшения проницаемости сосудистой стенки при различной патологии, гепатите, токсических поражениях печени, нефрите, эклампсии, гиперкалиемической форме пароксизмальной миоплегии, кожных заболеваниях, кровотечениях, в качестве антидота при отравлениях солями магния, щавелевой кислотой и ее растворимыми солями, а также растворимыми солями фтористой кислоты.

в/в и в/м взрослым вводят по 5–10 мл 10% р-ра, в зависимости от показаний и состояния больного — ежедневно, через 1 или 2 дня. Детям в/м вводить не рекомендуется ввиду возможного развития некроза тканей в месте инъекции. В/в в зависимости от возраста детям вводят от 1 до 5 мл 10% р-ра глюконата кальция. Р-р перед введением подогревают до температуры тела; вводят медленно в течение 2–3 мин.
Внутрь назначают перед едой: взрослым — в дозе 1–3 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте до 1 года — по 0,5 г, 2—4 лет — по 1 г, 5—6 лет — по 1–1,5 г, 7—9 лет — по 1,5–2 г, 10—14 лет — по 2–3 г. Принимают 2–3 раза в сутки.

склонность к тромбозам, гиперкальциемия, выраженный атеросклероз.

иногда при парентеральном введении могут отмечаться тошнота, рвота, диарея, брадикардия, которые обычно быстро проходят.

перед наполнением шприца р-ром кальция глюконата он не должен содержать остатков этилового спирта (в противном случае глюконат выпадет в осадок).
При в/в введении может усиливать токсические эффекты сердечных гликозидов.