КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*) Действующее вещество
USPDDN, MeSH, NLM, RTECS, TSCAINV: D-глюконовой кислоты, кальциевая соль (2:1).
кальциевая соль глюконовой кислоты; содержит 9% кальция. Ионы кальция принимают участие в передаче нервных импульсов, сокращении гладких и поперечно-полосатых мышц, миокарда, процессах свертывания крови; необходимы для формирования костной ткани, функционирования других органов и систем организма. Концентрация ионов кальция в крови снижается при многих патологических процессах; выраженная гипокальциемия способствует возникновению тетании. Кальция глюконат, кроме устранения гипокальциемии, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, оказывает антиаллергическое, противовоспалительное, гемостатическое действие. В отличие от кальция хлорида меньше раздражает ткани в месте введения.
применяют при гипопаратиреозе, усиленной элиминации кальция из организма (в частности при длительной иммобилизации), аллергических реакциях, для уменьшения проницаемости сосудистой стенки при различной патологии, гепатите, токсических поражениях печени, нефрите, эклампсии, гиперкалиемической форме пароксизмальной миоплегии, кожных заболеваниях, кровотечениях, в качестве антидота при отравлениях солями магния, щавелевой кислотой и ее растворимыми солями, а также растворимыми солями фтористой кислоты.
в/в и в/м взрослым вводят по 5–10 мл 10% р-ра, в зависимости от показаний и состояния больного — ежедневно, через 1 или 2 дня. Детям в/м вводить не рекомендуется ввиду возможного развития некроза тканей в месте инъекции. В/в в зависимости от возраста детям вводят от 1 до 5 мл 10% р-ра глюконата кальция. Р-р перед введением подогревают до температуры тела; вводят медленно в течение 2–3 мин.
Внутрь назначают перед едой: взрослым — в дозе 1–3 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте до 1 года — по 0,5 г, 2—4 лет — по 1 г, 5—6 лет — по 1–1,5 г, 7—9 лет — по 1,5–2 г, 10—14 лет — по 2–3 г. Принимают 2–3 раза в сутки.
склонность к тромбозам, гиперкальциемия, выраженный атеросклероз.
иногда при парентеральном введении могут отмечаться тошнота, рвота, диарея, брадикардия, которые обычно быстро проходят.
перед наполнением шприца р-ром кальция глюконата он не должен содержать остатков этилового спирта (в противном случае глюконат выпадет в осадок).
При в/в введении может усиливать токсические эффекты сердечных гликозидов.