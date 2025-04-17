Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,23
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,09
Экономия при брони: -0,91 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,40
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,76
Экономия при брони: -3,27 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,75
Экономия при брони: -1,61 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,48
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,30
Экономия при брони: -2,32 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,90 грн