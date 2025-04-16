Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
27,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,67
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -2,40 грн