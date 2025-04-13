Киев
Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)

Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 400 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
24,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
19,04 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,70
Экономия при брони: -2,26 грн
19,44 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
20,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,82 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
20,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
23,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,38
Экономия при брони: -2,17 грн
24,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
27,00
Экономия при брони: -2,50 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
20,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
19,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,11
Экономия при брони: -5,29 грн
20,82 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
20,46 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
20,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
20,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,20 грн
24,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
20,70 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
20,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,70
Экономия при брони: -2,26 грн
19,44 грн
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