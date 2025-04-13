Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 400 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,70
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,38
Экономия при брони: -2,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
27,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
26,11
Экономия при брони: -5,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
22,20
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
25,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Кальция глюконат-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
21,70
Экономия при брони: -2,26 грн