Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Изониазид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: изониазид;
1 таблетка содержит изониазида (в пересчете на сухое вещество) 100 мг или 200 мг;
вспомогательные вещества: повидон, крахмал кукурузный, кросповидон, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 100 мг: таблетки круглой формы, белого или почти белого цвета, с двояковыпуклой поверхностью;
таблетки по 200 мг: таблетки круглой формы, белого или почти белого цвета с плоской поверхностью, со скошенными краями (с фаской) и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Противотуберкулезные средства. Код АТХ J04A C01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Изониазид обладает высокой бактериостатической активностью к микобактериям туберкулеза, которые активно размножаются, менее эффективен к бактериям, находящимся в покое. Механизм его действия связан с угнетением синтеза миколиевих кислот с длинной цепью, которые являются компонентами клеточной оболочки микобактерий. Препарат задерживает рост микобактерий у человека в концентрации 0,03 мкг/мл. На другие распространенные возбудители инфекционных заболеваний препарат выраженного химиотерапевтического влияния не оказывает.
Фармакокинетика.
Хорошо всасывается из пищеварительного тракта, легко проникает через гематоэнцефалический барьер и проявляется в различных тканях и жидкостях организма. После приема внутрь максимальная концентрация в крови наблюдается через 1–4 часа, туберкулостатическая концентрация в крови после приема в разовой дозе удерживается 6–24 часа.
Выводится в основном почками. По количеству выделенного с мочой активного изониазида относительно принятой дозы пациенты относятся к «медленным» и «быстрым» инактиваторам. К первой категории относят пациентов, у которых с мочой выделяется до 10% изониазида в сутки, ко второй — более 10% в сутки.
Период полувыведения изониазида в плазме крови при быстром ацетилировании — 0,5–1,6 часа, при медленном — 2–4 часа, при почечной недостаточности — 2–5 часов, при тяжелой почечной недостаточности — 5–7 часов.
Показания
- В комбинации с 3–4 другими противотуберкулезными препаратами − для лечения активного туберкулеза всех форм и локализаций;
- как монотерапия − для лечения латентной туберкулезной инфекции и профилактики туберкулеза у лиц, которые были или находятся в близком контакте с больными туберкулезом.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к изониазиду или к другим компонентам препарата;
- эпилепсия, склонность к судорожным приступам;
- тяжелые психозы (в т.ч. в анамнезе);
- полиомиелит (в т.ч. ранее перенесенный);
- токсический гепатит в анамнезе вследствие применения производных гидразина изоникотиновой кислоты (фтивазид);
- острая печеночная и/или почечная недостаточность;
- выраженный атеросклероз;
- в дозах более 10 мг/кг массы тела при легочно-сердечной недостаточности III степени, артериальной гипертензии II-III стадии, ишемической болезни сердца, заболеваниях нервной системы, хронической почечной недостаточности, гепатите в период обострения, циррозе печени, бронхиальной астме, псориазе, экземе в фазе обострения, гипотиреозе, микседеме.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При назначении изониазида пациентам с медленной инактивацией препарата, одновременно получающим парааминосалициловую кислоту, тканевая концентрация препарата может быть повышена, вследствие чего возрастает риск развития побочных эффектов.
Изониазид замедляет печеночный метаболизм некоторых лекарственных препаратов, что может привести к увеличению их токсичности. К таким препаратам относятся: карбамазепин, примидон, фенитоин, диазепам, триазолам, хлорзоксазон, дисульфирам.
Одновременное применение изониазида:
с леводопой — уменьшение ее терапевтического эффекта;
с рифампицином − повышение риска поражения печени;
с глюкокортикостероидами — повышается метаболизм и элиминация изониазида;
с итраконазолом − возможно существенное снижение его концентрации в сыворотке крови и отсутствие его терапевтического эффекта. Одновременное применение не рекомендуется;
с кетоконазолом − может снизить уровень кетоконазола в сыворотке крови: следует контролировать концентрацию препарата в крови и при необходимости увеличить дозировку;
с ацетаминофеном − увеличивает токсичность последнего за счет генерации и накопления токсичных метаболитов в печени, что может привести к серьезным побочным реакциям;
с теофиллином − возрастает концентрация теофиллина в плазме крови: необходимо контролировать уровень теофиллина в крови и соответствующе корректировать дозы препарата;
с вальпроатом − возрастает концентрация вальпроата в плазме крови: дозы вальпроата следует корректировать;
со ставудином − повышенный риск дистальной сенсорной нейропатии;
с циклосерином — повышенный риск токсического воздействия на ЦНС;
с этосуксимидом — подавление метаболизма этосуксимида (повышение концентрации в плазме крови и риск токсичности);
с изофлураном — повышенный риск гепатотоксичности;
с зальцитабином у ВИЧ-инфицированных пациентов − клиренс изониазида удваивается, поэтому нужно контролировать концентрацию изониазида и зальцитабина для обеспечения эффективности лечения;
с витамином В6 и глутаминовой кислотой — снижается вероятность побочных эффектов изониазида;
с дифенином − усиливает противоаритмические свойства дифенина;
с антацидными средствами — уменьшение абсорбции изониазида (интервал между их приемом должен составлять не менее 1 часа);
с непрямыми антикоагулянтами, ингибиторами МАО — изониазид потенцирует эффекты данных препаратов (в т.ч. токсические).
Метаболизм изониазида и его метаболита, ацетил изониазида, не изменяется при остром потреблении алкоголя, но возможно его увеличение у хронических алкоголиков, однако этот эффект не определен.
Также может быть потенциальное взаимодействие изониазида с продуктами питания, содержащими гистамин и тирамин (твердый сыр, красное вино, тунец, тропические рыбы): могут развиться побочные реакции, такие как головная боль, потливость, ощущение сердцебиения, приливы, артериальная гипотензия.
Особенности применения
В результате монотерапии изониазидом образуются устойчивые штаммы микобактерий, поэтому его следует применять в комбинации с другими противотуберкулезными средствами. Необходимо правильно подбирать дозу в соответствии со способностью инактивировать изониазид. Перед назначением изониазида целесообразно определять скорость его инактивации по содержанию активных веществ в крови и моче. Пациентам, у которых наблюдается быстрая инактивация, иониазид следует назначать в более высоких дозах. Для уменьшения побочных эффектов одновременно с изониазидом назначают пиридоксина гидрохлорид (внутрь или внутримышечно) или глутаминовую кислоту, тиамина хлорид или тиамина бромид (внутримышечно), натриевую соль АТФ.
При смешанной инфекции одновременно с изониазидом следует назначать антибіотики широкого спектра действия, фторхинолоны, сульфаниламиды.
Во время лечения необходим контроль врача, регулярное проведение офтальмологического обследования. В первый месяц обследование необходимо проводить не реже 2 раз, затем — 1 раз в месяц.
Всем пациентам следует контролировать функцию печени в процессе лечения.
Следует соблюдать специальные меры предосторожности пациентам с нарушениями функции печени. Любое ухудшение функции печени у этих пациентов является показанием для прекращения лечения. Если уровень АСТ в сыворотке крови возрастет более чем в три раза или произойдет любое повышение уровня билирубина, прием препарата необходимо прекратить. При появлении первых симптомов гепатита (чувство недомогания, утомляемость, тошнота, отсутствие аппетита) лечение должно быть немедленно прекращено.
Следует проявлять осторожность при назначении изониазида пациентам, страдающим сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом; при тяжелых нарушениях функции печени или почек; пациентам, принимающим другие потенциально гепатотоксические препараты.
Риск изониазидиндуцированной гепатотоксичности возрастает у пациентов старше 35 лет, особенно женского пола, у лиц с медленной инактивацией препарата, у ВИЧ-инфицированных, пациентов, страдающих от недоедания, у пациентов с нейропатией.
Изониазид не следует назначать лицам с серьезными побочными реакциями на лекарственные средства, включая медикаментиндуцированные заболевания печени.
У больных сахарным диабетом возможен положительный результат глюкозуричного теста.
Пациентам, у которых есть риск развития нейропатии или пиридоксиновой недостаточности (больные диабетом, хроническим алкоголизмом, пациенты с гипотрофией, с терминальной стадией почечной недостаточности, беременные, ВИЧ-инфицированные), следует назначать пиридоксин.
Изониазид не следует принимать во время приема пищи. Исследования показали, что биодоступность изониазида значительно снижается при применении вместе с пищей.
Во время лечения следует избегать употребления алкогольных напитков.
Способ применения и дозы
Суточную и курсовую дозы устанавливать индивидуально, в зависимости от течения и формы заболевания, степени инактивации изониазида, эффективности терапии и переносимости препарата. Изониазид принимать внутрь до еды или через 30–40 минут после приема пищи.
Взрослым и детям с 4 лет назначать в суточной дозе 5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки при ежедневном применении или 10 мг/кг массы тела при интермиттирующем приеме (3 раза в неделю). Максимальная суточная доза для взрослых − 600 мг, для детей − 500 мг.
Лечение активного туберкулеза длится 6–8 месяцев, с целью профилактики принимать 2–3 месяца.
Дети
В данной лекарственной форме Изониазид назначать детям с 4 лет.
Побочные реакции
У пациентов с замедленной инактивацией изониазида значительно повышается риск токсических проявлений препарата.
Пищеварительная система: тошнота, рвота, запор, сухость во рту, дискомфорт в области живота, анорексия, острый панкреатит.
Иммунная система: аллергические реакции, в т.ч. реакции гиперчувствительности, такие как медикаментозная лихорадка, кожные высыпания (кореподобный, макулопапулезный дерматиты, пурпура или эксфолиативный дерматит), кожный зуд, интерстициальный пневмонит, лимфаденопатия и васкулит; возможно обострение симптомов системной красной волчанки или появление волчаночноподобного синдрома, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Нервная система: головная боль, периферическая нейропатия/невриты, головокружение, судороги, гиперрефлексия, учащение приступов у больных эпилепсией, токсическая энцефалопатия, расстройства памяти, нарушение сна, психотические реакции (токсичные психозы), начиная от незначительных изменений личности до значительных психических расстройств, которые, как правило, исчезали при отмене препарата.
Органы чувств: неврит зрительного нерва, атрофия зрительного нерва, звон в ушах и потеря слуха у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертензия, ощущение сердцебиения, боль за грудиной и в области сердца, усиление ишемии миокарда у лиц пожилого возраста.
Мочевыделительная система: затрудненное мочеиспускание.
Гепатобилиарная система: повреждение печени, повышение уровня печеночных ферментов, желтуха, гепатит, изониазид-ассоциированный гепатит (особенно у лиц с хроническими заболеваниями печени или у тех, кто злоупотребляет алкоголем), фулминантная печеночная недостаточность, что может привести к развитию некроза печени (особенно с 35 лет), билирубинемия, билирубинурия.
Эндокринная система и метаболические расстройства: гинекомастия у мужчин, меноррагии у женщин, синдром Кушинга, гипергликемия, метаболический ацидоз, дефицит пиридоксина, влияющий на превращение триптофана в никотиновую кислоту, пеллагра.
Кроветворная система: гемолитическая и апластическая анемии, сидеробластическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, эозинофилия.
Опорно-двигательный аппарат: ревматоидный синдром, мышечные подергивания.
Другие: недомагание, слабость; «синдром отмены», включающий головную боль, бессонницу, раздражительность, нервозность, отек слизистой оболочки бронхов.
Срок годности
6 лет.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке; по 1000 таблеток в контейнере.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».