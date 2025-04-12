Фармакодинамика.

Изониазид обладает высокой бактериостатической активностью к микобактериям туберкулеза, которые активно размножаются, менее эффективен к бактериям, находящимся в покое. Механизм его действия связан с угнетением синтеза миколиевих кислот с длинной цепью, которые являются компонентами клеточной оболочки микобактерий. Препарат задерживает рост микобактерий у человека в концентрации 0,03 мкг/мл. На другие распространенные возбудители инфекционных заболеваний препарат выраженного химиотерапевтического влияния не оказывает.

Фармакокинетика.

Хорошо всасывается из пищеварительного тракта, легко проникает через гематоэнцефалический барьер и проявляется в различных тканях и жидкостях организма. После приема внутрь максимальная концентрация в крови наблюдается через 1–4 часа, туберкулостатическая концентрация в крови после приема в разовой дозе удерживается 6–24 часа.

Выводится в основном почками. По количеству выделенного с мочой активного изониазида относительно принятой дозы пациенты относятся к «медленным» и «быстрым» инактиваторам. К первой категории относят пациентов, у которых с мочой выделяется до 10% изониазида в сутки, ко второй — более 10% в сутки.

Период полувыведения изониазида в плазме крови при быстром ацетилировании — 0,5–1,6 часа, при медленном — 2–4 часа, при почечной недостаточности — 2–5 часов, при тяжелой почечной недостаточности — 5–7 часов.