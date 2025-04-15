Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,60
Экономия при брони: -4,18 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,68
Экономия при брони: -2,36 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,18
Экономия при брони: -2,85 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,31
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,23
Экономия при брони: -2,81 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,12
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,99
Экономия при брони: -2,57 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,99
Экономия при брони: -1,70 грн