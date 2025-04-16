Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,80
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,81
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,47
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,04
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,91
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,58
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,14
Экономия при брони: -2,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,21
Экономия при брони: -1,92 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,11
Экономия при брони: -2,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,02
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,16
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,21
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,00
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"