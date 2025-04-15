Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Экономия при брони: -0,75 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,63
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,67
Экономия при брони: -3,22 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,63
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,85
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,86
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Экономия при брони: -0,75 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Социальный проект благодия
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 9
8.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,24
Экономия при брони: -3,79 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Экономия при брони: -0,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,68
Экономия при брони: -3,23 грн