Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,27
Экономия при брони: -2,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,81
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,90
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,96
Экономия при брони: -3,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,28
Экономия при брони: -1,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,03
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"