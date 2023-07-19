ИЗОНИАЗИД (ISONIAZIDUM) Действующее вещество
HSDB: 4-пиридинкарбонилгидразин.
HSDB, MeSH, RTECS, TSCAINV: 4-пиридинкарбоксиловой кислоты гидразид.
RTECS: 4-(гидразинокарбонил)пиридин.
изониазид (гидразид изоникотиновой кислоты) — синтетическое противотуберкулезное средство бактерицидного действия, обладающее высокой активностью в отношении многих микобактерий, в особенности активно делящихся. В концентрации 0,03 мкг/мл задерживает рост микобактерий туберкулеза и слабо влияет на возбудителей других инфекционных болезней. Предполагают, что механизм действия обусловлен способностью подавлять синтез миколовой кислоты и, как следствие, нарушением структуры наружной клеточной мембраны чувствительных микроорганизмов.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте, однако может подвергаться значительному пресистемному метаболизму при прохождении через печень. Одновременный прием пищи уменьшает абсорбцию изониазида. После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается через 1–4 ч, а туберкулостатическая концентрация после приема в разовой дозе сохраняется 6–24 ч. Широко распределяется в тканях и жидкостях организма, включая СМЖ, плевральный выпот, асцитическую жидкость, кожу, легкие, мокроту, слюну, казеозные массы. Объем распределения — 0,57–0,76 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови очень низкое — 0–10%. Проникает через плаценту и экскретируется с грудным молоком. В печени ацетилируется с образованием N-ацетилизониазида, затем превращается в изоникотиновую кислоту и моноацетилгидразин. Последний оказывает гепатотоксическое действие за счет образования активного промежуточного метаболита. Скорость ацетилирования генетически детерминирована и обусловлена уровнем активности N-ацетилтрансферазы. Т½ у взрослых, включая лиц пожилого возраста, при быстром ацетилировании составляет 0,5–1,6 ч, при медленном ацетилировании — 2–5 ч, при печеночной недостаточности может увеличиваться до 7 ч. У новорожденных Т½ составляет 7,8–19,8 ч, у детей в возрасте 1,5–15 лет — 2,3–4,9 ч. Экскретируется почками, преимущественно в виде неактивных метаболитов (в течение 24 ч с мочой выводится 75–95% введенной дозы); небольшое количество выводится с калом.
все формы активного туберкулеза различной локализации у взрослых и детей. Наиболее эффективен при лечении острых процессов. Изониазид назначают в комбинации с другими противотуберкулезными средствами, а при смешанной инфекции — одновременно с антибиотиками широкого спектра действия, фторхинолонами, сульфаниламидами и др.
внутрь, в/в, в/м, ингаляционно, внутрикавернозно.
Внутрь взрослым и детям назначают после еды в суточной дозе 0,005–0,015 г/кг массы тела, разделенной на 1–3 приема. Суточную и курсовую дозу изониазида устанавливают в зависимости от характера и формы заболевания, степени инактивации и индивидуальной переносимости изониазида.
В/в вводят при распространенных формах туберкулеза легких, при массивном бактериовыделении, сопутствующих заболеваниях пищеварительного тракта, больным, уклоняющимся от приема препаратов внутрь. Взрослым и подросткам вводят в течение 30–60 с по 10–15 мг/кг/сут (10% р-р). Курс лечения в зависимости от эффективности и переносимости терапии — 30–150 вливаний. Для предупреждения побочных эффектов при в/в введении изониазида применяют витамин B6 (пиридоксин) и глутаминовую кислоту. Пиридоксин вводят в/м (100–125 мг) через 30 мин после изониазида или назначают внутрь (60–100 мг) каждые 2 ч после его в/в введения. Глутаминовую кислоту принимают в суточной дозе от 1 до 1,5 г. При в/в применении изониазида необходимо соблюдение постельного режима в течение 1–1,5 ч после инъекции.
В/м взрослым и подросткам вводят 10% р-р в дозе 5–12 мг/кг/сут на протяжении 2–5 мес. Для ослабления побочных эффектов при этом пути введения внутрь одновременно с изониазидом назначают пиридоксин в дозе 60–100 мг (можно также вводить в/м через 30 мин после изониазида в дозе 100–125 мг/кг).
Для уменьшения выраженности побочного действия, кроме указанных выше пиридоксина и кислоты глутаминовой, в/м вводят 1 мл тиамина бромида (6% р-р) или тиамина хлорида (5% р-р), назначают натриевую соль АТФ.
Для ингаляций изониазид назначают в 10% р-ре. Суточная доза — 5–10 мг/кг в 1–2 приема. Ингаляции проводят ежедневно в течение 1–6 мес.
Внутрикавернозно вводят 10% р-р изониазида в суточной дозе 10–15 мг/кг преимущественно взрослым при фиброзно-кавернозной и кавернозной формах туберкулеза при бактериовыделении и в предоперационный период.
повышенная чувствительность к изониазиду, эпилепсия и другие заболевания, сопровождающиеся склонностью к судорогам, ранее перенесенный полиомиелит, нарушения функции почек и печени, выраженный атеросклероз.
Прием изониазида в дозе >10 мг/кг противопоказан в период беременности, при легочно-сердечной недостаточности III степени, гипертонической болезни II–III стадии, ИБС, распространенном атеросклерозе, заболеваниях нервной системы, БА, псориазе, экземе в период обострения, ХПН, гепатите в период обострения, циррозе печени, микседеме. В/в введение изониазида недопустимо при флебитах.
головокружение, головная боль, раздражительность, эйфория, нарушение сна, парестезии, периферические невриты с атрофией мышц и параличом конечностей, неврит зрительного нерва (нечеткость или потеря зрения с болевыми ощущениями в глазу или без них), психозы, учащение припадков у больных эпилепсией, сердцебиение, боль за грудиной, нарушения функции печени, гепатит (особенно у лиц с хроническими заболеваниями печени или злоупотребляющих алкоголем), аллергические реакции (эозинофилия, кожный зуд, дерматит, лихорадка и др.); очень редко — гинекомастия и меноррагия.
во время лечения необходим врачебный контроль, регулярное проведение функциональных печеночных проб и офтальмологического обследования.
Во время лечения следует избегать употребления спиртных напитков.
У больных СПИДом отмечается повышенная частота побочных эффектов при лечении туберкулостатиками.
У больных сахарным диабетом возможно появление ложноположительных результатов глюкозурических тестов, основанных на восстановлении меди.
при одновременном применении с парацетамолом или другими потенциально гепатотоксическими средствами риск гепатотоксического действия повышается. Одновременное применение с нейротоксическими средствами может оказывать аддитивное нейротоксическое действие. Длительное применение изониазида может снижать плазматический клиренс и увеличивать продолжительность действия алфетанила. Антацидные средства, особенно содержащие алюминий, могут замедлять и уменьшать абсорбцию изониазида в кишечнике; интервал между их приемом должен составлять не менее 1 ч. Изониазид может потенцировать эффекты непрямых антикоагулянтов, угнетать метаболизм бензодиазепинов. При одновременном употреблении некоторых видов сыра (швейцарский) или рыбы (сардинелла, тунец) возможны гиперемия и зуд кожи, ощущение жара, головная боль или головокружение за счет подавления изониазидом активности МАО и диаминоксидазы в плазме крови и нарушения метаболизма тирамина и гистамина. При одновременном применении с ГКС метаболизм и элиминация изониазида могут усиливаться. При одновременном применении изониазида с кетоконазолом возможно снижение концентрации последнего в крови. Изониазид тормозит метаболизм фенитоина и теофиллина.
проявляется нарушением функций пищеварительного тракта (тошнота, рвота), метаболическим ацидозом, нейротоксическим действием (головокружение, дизартрия, вялость, дезориентация, гиперрефлексия, судороги, кома). При пероральной передозировке целесообразно промывание желудка и введение активированного угля в течение 2–3 ч после приема. Проводят поддерживающее лечение, в/в вводят пиридоксин, повторяя при необходимости введение по 5 г каждые 5–30 мин до прекращения судорожных припадков или восстановления сознания; при судорогах также назначают диазепам. При недостаточной эффективности противосудорожных средств вводят натрия гидрокарбонат. Изониазид хорошо выводится из крови при проведении гемодиализа (до 73% изониазида в течение одного 5-часового сеанса). Перитонеальный диализ ограниченно эффективен.