ИЗОНИАЗИД (ISONIAZIDUM)

внутрь, в/в, в/м, ингаляционно, внутрикавернозно.

Внутрь взрослым и детям назначают после еды в суточной дозе 0,005–0,015 г/кг массы тела, разделенной на 1–3 приема. Суточную и курсовую дозу изониазида устанавливают в зависимости от характера и формы заболевания, степени инактивации и индивидуальной переносимости изониазида.

В/в вводят при распространенных формах туберкулеза легких, при массивном бактериовыделении, сопутствующих заболеваниях пищеварительного тракта, больным, уклоняющимся от приема препаратов внутрь. Взрослым и подросткам вводят в течение 30–60 с по 10–15 мг/кг/сут (10% р-р). Курс лечения в зависимости от эффективности и переносимости терапии — 30–150 вливаний. Для предупреждения побочных эффектов при в/в введении изониазида применяют витамин B 6 (пиридоксин) и глутаминовую кислоту. Пиридоксин вводят в/м (100–125 мг) через 30 мин после изониазида или назначают внутрь (60–100 мг) каждые 2 ч после его в/в введения. Глутаминовую кислоту принимают в суточной дозе от 1 до 1,5 г. При в/в применении изониазида необходимо соблюдение постельного режима в течение 1–1,5 ч после инъекции.

В/м взрослым и подросткам вводят 10% р-р в дозе 5–12 мг/кг/сут на протяжении 2–5 мес. Для ослабления побочных эффектов при этом пути введения внутрь одновременно с изониазидом назначают пиридоксин в дозе 60–100 мг (можно также вводить в/м через 30 мин после изониазида в дозе 100–125 мг/кг).

Для уменьшения выраженности побочного действия, кроме указанных выше пиридоксина и кислоты глутаминовой, в/м вводят 1 мл тиамина бромида (6% р-р) или тиамина хлорида (5% р-р), назначают натриевую соль АТФ.

Для ингаляций изониазид назначают в 10% р-ре. Суточная доза — 5–10 мг/кг в 1–2 приема. Ингаляции проводят ежедневно в течение 1–6 мес.

Внутрикавернозно вводят 10% р-р изониазида в суточной дозе 10–15 мг/кг преимущественно взрослым при фиброзно-кавернозной и кавернозной формах туберкулеза при бактериовыделении и в предоперационный период.