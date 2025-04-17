Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,14
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,36
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,41
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,42
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,04
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,58
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -3,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,91
Экономия при брони: -4,46 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,52
Экономия при брони: -4,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"