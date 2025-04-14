Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,45
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,14
Экономия при брони: -2,69 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,48
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,07
Экономия при брони: -3,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,88
Экономия при брони: -2,94 грн