Киев
Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)

Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 41 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,45
Экономия при брони: -3,00 грн
60,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
45,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,14
Экономия при брони: -2,69 грн
60,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,48
Экономия при брони: -4,54 грн
61,94 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,07
Экономия при брони: -3,62 грн
60,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,88
Экономия при брони: -2,94 грн
61,94 грн
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