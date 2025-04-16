Изониазид (Isoniazid, tablets dispersible)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,79
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,12
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,19
Экономия при брони: -3,74 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,02
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,64
Экономия при брони: -2,19 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,14
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,56
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,49
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,08
Экономия при брони: -3,63 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,35
Экономия при брони: -2,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,67
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,64
Экономия при брони: -3,19 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,95
Экономия при брони: -2,62 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,95
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,16
Экономия при брони: -2,83 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Изониазид таблетки 200 мг блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,40
Экономия при брони: -2,07 грн