Основная биологическая роль йода состоит в поддержании функции щитовидной железы и построении ее гормонов — тироксина и трийодтиронина. На сегодняшний день йод является единственным известным микроэлементом, участвующим в образовании этих гормонов. Физиологическая роль гормонов щитовидной железы очень велика: контроль за интенсивностью основного обмена, влияние на водно-солевой, жировой и углеводный обмены.

Как гормон, тироксин находится в постоянной связи с другими железами внутренней секреции, особенно с гипофизом и половыми железами, регулирует деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, стимулирует рост и умственное развитие ребенка.

Исследования, проведенные в последние годы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в различных странах мира показали, что уровень умственного развития (IQ) напрямую связан с йодом. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют время внешне выраженный характер, поэтому йододефицита получил название «скрытый голод». Больше всего от этого голода страдают дети: задерживается рост, замедляется психическое развитие, иногда даже развивается кретинизм, им все труднее учиться в школе, снижается процесс запоминания и освоения новых знаний и навыков.

Недостаток йода, как «строительного элемента» гормона щитовидной железы, часто является скрытой причиной развития многих заболеваний.