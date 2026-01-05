Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Йод-актив плюс инструкция по применению
Показания к применению
Одним из основных способов покрытия дефицита йода является также употребление в пищу йодсодержащих продуктов: молока, яиц, мяса, морской рыбы. Но, в большинстве случаев, содержание йода в таких продуктах точно не определено, а при длительном хранении и кулинарной обработке может теряться до 65% микроэлемента.
«Йод-Актив плюс®» — аналог природного соединения йода, применяется в комплексной терапии и для профилактики заболеваний щитовидной железы.
Состав
Йодид калия, вспомогательные компоненты.
ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Основная биологическая роль йода состоит в поддержании функции щитовидной железы и построении ее гормонов — тироксина и трийодтиронина. На сегодняшний день йод является единственным известным микроэлементом, участвующим в образовании этих гормонов. Физиологическая роль гормонов щитовидной железы очень велика: контроль за интенсивностью основного обмена, влияние на водно-солевой, жировой и углеводный обмены.
Как гормон, тироксин находится в постоянной связи с другими железами внутренней секреции, особенно с гипофизом и половыми железами, регулирует деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, стимулирует рост и умственное развитие ребенка.
Исследования, проведенные в последние годы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в различных странах мира показали, что уровень умственного развития (IQ) напрямую связан с йодом. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют время внешне выраженный характер, поэтому йододефицита получил название «скрытый голод». Больше всего от этого голода страдают дети: задерживается рост, замедляется психическое развитие, иногда даже развивается кретинизм, им все труднее учиться в школе, снижается процесс запоминания и освоения новых знаний и навыков.
Недостаток йода, как «строительного элемента» гормона щитовидной железы, часто является скрытой причиной развития многих заболеваний.
Способ применения
Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема — 1–2 месяца.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам; лицам с заболеваниями щитовидной железы; лицам, которые принимают другие препараты йода женщинам в период беременности и лактации.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ККАЛ/100 Г
349 ккал.
ПИЩЕВАЯ (ПИТАТЕЛЬНЫЕ) ЦЕННОСТЬ В 100 Г ПРОДУКТА
Белки — 29,4 г; углеводы — 7,81 г; жиры — 1,8 г.
Форма выпуска
Таблетки по 250 мг № 40 и № 80.
Срок годности
24 месяца.