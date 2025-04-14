Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,03
Экономия при брони: -2,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,39
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,52
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,06
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
32,22
Экономия при брони: -1,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,41
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,74
Экономия при брони: -5,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,16
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,33
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,50
Экономия при брони: -2,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
5.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком