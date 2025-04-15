Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
44,27
Экономия при брони: -2,45 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,98
Экономия при брони: -1,73 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,24
Экономия при брони: -1,93 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,27
Экономия при брони: -2,11 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
35,04
Экономия при брони: -0,38 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
21,85
Экономия при брони: -1,10 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
37,93
Экономия при брони: -1,25 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком