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Йод-актив плюс (Jod-activ plus)

Йод-актив плюс (Jod-activ plus)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 60 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,36
Экономия при брони: -2,47 грн
36,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
57,99
Экономия при брони: -2,79 грн
55,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
23,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,60
Экономия при брони: -1,75 грн
36,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
58,17
Экономия при брони: -2,97 грн
55,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,79
Экономия при брони: -6,89 грн
31,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,93
Экономия при брони: -7,03 грн
31,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
21,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,32
Экономия при брони: -7,42 грн
31,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,50
Экономия при брони: -1,63 грн
36,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,17
Экономия при брони: -1,35 грн
29,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
26,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
23,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,05 грн
23,38 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
36,00
Экономия при брони: -8,00 грн
28,00 грн
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
56,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,23
Экономия при брони: -2,63 грн
36,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -1,70 грн
42,00 грн
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