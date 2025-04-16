Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,36
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
57,99
Экономия при брони: -2,79 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,60
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
58,17
Экономия при брони: -2,97 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,79
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,93
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,32
Экономия при брони: -7,42 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,50
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,17
Экономия при брони: -1,35 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
36,00
Экономия при брони: -8,00 грн
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,23
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -1,70 грн