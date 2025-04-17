Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,19
Экономия при брони: -3,63 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,59
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
35,79
Экономия при брони: -1,29 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,17
Экономия при брони: -1,99 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,98
Экономия при брони: -5,45 грн