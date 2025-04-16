Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,51
Экономия при брони: -1,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
32,02
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,85
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
30,93
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,69
Экономия при брони: -2,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,90
Экономия при брони: -5,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,58
Экономия при брони: -5,37 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,81
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,22
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,20
Экономия при брони: -4,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
19,01
Экономия при брони: -0,70 грн