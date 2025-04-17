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Йод-актив плюс (Jod-activ plus)

Йод-актив плюс (Jod-activ plus)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,88
Экономия при брони: -2,19 грн
36,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,20
Экономия при брони: -6,85 грн
31,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
30,98
Экономия при брони: -1,85 грн
29,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,24
Экономия при брони: -1,18 грн
37,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
30,93
Экономия при брони: -1,11 грн
29,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
37,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,10
Экономия при брони: -1,24 грн
29,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
29,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,74
Экономия при брони: -2,33 грн
36,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
26,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
32,01
Экономия при брони: -5,78 грн
26,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
37,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
39,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
37,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,26
Экономия при брони: -2,21 грн
37,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,45
Экономия при брони: -4,19 грн
27,26 грн
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