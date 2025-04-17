Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,88
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,20
Экономия при брони: -6,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
30,98
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,24
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
30,93
Экономия при брони: -1,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,10
Экономия при брони: -1,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,74
Экономия при брони: -2,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
32,01
Экономия при брони: -5,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,26
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,45
Экономия при брони: -4,19 грн