Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,90
Экономия при брони: -1,49 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
48,12
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,51
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,20
Экономия при брони: -2,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,71
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,15
Экономия при брони: -2,41 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,12
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,14
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,73
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,80
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
16,39
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,87
Экономия при брони: -2,57 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,00
Экономия при брони: -1,60 грн