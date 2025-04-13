Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,08
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,97
Экономия при брони: -6,24 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,35
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,14
Экономия при брони: -1,29 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,91
Экономия при брони: -2,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком