Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Нифуроксазид Алкалоид инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая; крахмал кукурузный; повидон; кремния диоксид коллоидный безводный; натрия лаурилсульфат; магния стеарат;
состав капсулы: титана диоксид (E171), хинолиновый желтый (E104), желтый закат FCF (E110), желатин.
Нифуроксазид - 200 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нифуроксазид является производным 5-нитрофурана, действует исключительно в просвете кишечника и не абсорбируется из ЖКТ. Локальная активность и отсутствие проникновения в органы и ткани организма обусловливает уникальность нифуроксазида по сравнению с другими производными нитрофурана, поскольку системные эффекты отсутствуют. Механизм действия нифуроксазида до конца не выяснен. Антимикробные и противопаразитарные свойства нифуроксазида и других производных нитрофурантоина обусловлены NO2-группой, которая является наиболее эффективной при лечении кишечных инфекций. Препарат особенно эффективен в отношении грамположительных бактерий: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus pyogenes и грамотрицательных бактерий: Escherichia Coli, Salmonella и Shigella.
Фармакокинетика
Всасывание. После перорального приема всасывание нифуроксазида в ЖКТ чрезвычайно низкое, так как более 99% принятого препарата остается в кишечнике.
Распределение. Нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта, и в конечном счете всасывание не превышает 0,005%, так как не происходит распределения по органам и тканям.
Метаболизм. Биотрансформация нифуроксазида происходит в кишечнике, только 20% введенного количества препарата выводится в неизменном виде.
Выведение. Нифуроксазид и его метаболиты выводятся полностью с калом. Скорость выведения зависит от количества принятого лекарственного средства и моторики ЖКТ.
Обычно выведение нифуроксазида является медленным, и препарат долго остается в пищеварительном тракте.
Показания Нифуроксазид Алкалоид
острая диарея инфекционной этиологии.
Применение Нифуроксазид Алкалоид
для перорального приема.
Нифуроксазид Алкалоид, капсулы. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет.
Взрослым: разовая доза по 200 мг (или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки.
Детям (c 12 лет): по 200 мг (или 2 капсулы по 100 мг) 3–4 раза в сутки (600–800 мг нифуроксазида в сутки). Длительность лечения — не более 7 дней. В случае необходимости применение препарата может быть продлено в зависимости от клинического состояния пациента.
Нифуроксазид Алкалоид, суспензия. Дозу устанавливают посредством мерного стаканчика. Перед применением готовую суспензию следует хорошо взболтать!
Взрослым: 200 мг — 5 мл суспензии 4 раза в сутки.
Детям старше 12 лет: 5 мл 3–4 раза в сутки (600–800 мг нифуроксазида в сутки); детям в возрасте 2–12 лет: 5 мл 3 раза в сутки (600–800 мг нифуроксазида в сутки). Продолжительность лечения — не более 7 дней.
Дети. Детям в возрасте до 12 лет рекомендуется применять препарат Нифуроксазид Алкалоид в форме оральной суспензии. Нифуроксазид Алкалоид в форме оральной суспензии не назначать детям в возрасте до 2 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к производным нитрофурана и/или вспомогательным веществам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу и кожный зуд, реакции в виде кожной сыпи, анафилактический шок. Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата.
Со стороны кровеносной и лимфатической систем: описан один случай нейтропении.
Со стороны пищеварительной системы: индивидуальные случаи гиперчувствительности к нифуроксазиду проявляются болью в животе, тошнотой, рвотой и обострением диареи. В случае появления таких симптомов незначительной интенсивности нет необходимости в применении специальной терапии или прекращении применения нифуроксазида, так как симптомы быстро исчезают. Если обострение выраженное, следует прекратить прием нифуроксазида.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редкие (от >1/10 000 до <1/1000) кожные реакции в виде кожной сыпи. Описан один случай пустулезного высыпания у пациента пожилого возраста. Описан один случай узелкового дерматита, развившегося вследствие контактной аллергической реакции на нифуроксазид.
Особые указания
если на фоне лечения препаратом симптомы диареи сохраняются более 48 ч, следует пересмотреть лечение и оценить применение препарата.
Запрещено употребление алкоголя во время терапии нифуроксазидом в связи с риском развития дисульфирамоподобной реакции.
Лечение нифуроксазидом не исключает диетический режим и регидратацию. В случае необходимости следует применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста и состояния пациента и интенсивности диареи.
Регидратация должна быть основным элементом в лечении острой диареи у детей. Детям необходимо обеспечить частое (каждые 15 мин) питье.
Профилактику или лечение дегидратации нужно проводить пероральными или в/в р-рами. Если назначена регидратация, рекомендуется применять р-ры, предназначенные для этой цели, в соответствии с инструкциями по разведению и применению. Предусмотренный объем пероральных регидратационных р-ров зависит от потери массы тела. В случае сильной диареи, интенсивной рвоты и отказа от еды требуется в/в регидратация.
Если нет необходимости в такой регидратации, следует обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, содержащих соль и сахар (из расчета средней суточной потребности около 2 л воды).
Необходимо учитывать рекомендации по режиму диеты при диарее: избегать употребления некоторых пищевых продуктов, таких как свежие овощи и фрукты, зеленые овощи, острая пища, замороженные продукты и напитки. Следует отдать предпочтение рису и мясу на гриле. Решение об употреблении молочных продуктов принимать в зависимости от конкретного случая.
Если диарея сопровождается клиническими проявлениями, указывающими на прогрессирование состояния (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), нифуроксазид следует назначать вместе с антибактериальными препаратами системного действия, которые применяют для лечения кишечных инфекций, поскольку он не всасывается в кишечнике и не поступает в системный кровоток.
Препарат не назначать в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.
В случае появления реакции гиперчувствительности (одышка, отек лица, губ, языка, кожные высыпания, зуд) следует немедленно прекратить прием нифуроксазида.
Препарат в форме капсул содержит краситель желтый закат FCF, что может вызвать аллергические реакции.
Препарат в форме суспензии содержит сорбит. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом перед применением этого препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. В исследованиях на животных тератогенных эффектов не выявлено. Не существует достаточного количества обоснованных данных для оценки возможного тератогенного или фетотоксического эффекта при применении нифуроксазида в период беременности. Поэтому в качестве меры предосторожности рекомендуется избегать использования нифуроксазида в период беременности (можно применять женщинам в период кормления грудью при условии кратковременного лечения).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
нифуроксазид можно применять в комбинации с препаратами, обычно используемыми для лечения диареи: р-ры для регидратации, антибиотики, химиотерапевтические препараты, спазмолитики и обезболивающие препараты.
Не рекомендуется применение нифуроксазида с депрессантами ЦНС и препаратами, которые могут вызвать зависимость.
Следует избегать одновременного приема других пероральных лекарственных средств из-за сильных адсорбционных свойств нифуроксазида.
Нифуроксазид не рекомендуется применять одновременно с сорбентами, препаратами, в состав которых входит спирт, средствами, которые могут вызвать антабусные реакции.
Во время лечения нифуроксазидом употребление алкоголя строго запрещено из-за возможности развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, ощущением жара в лице и верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Передозировка
симптомы передозировки не описаны. В случае подозрения передозировки нифуроксазидом за состоянием пациента следует тщательно наблюдать, назначить поддерживающее и симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке. Капсулы — при температуре не выше 30 °C. Суспензию — при температуре не выше 25 °C.