Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн