Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
142,19
Экономия при брони: -22,63 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid