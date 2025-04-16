Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
68,63
Экономия при брони: -15,36 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
136,55
Экономия при брони: -7,54 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
139,42
Экономия при брони: -32,99 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
213,01
Экономия при брони: -9,02 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
212,45
Экономия при брони: -8,94 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
215,45
Экономия при брони: -11,06 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
71,09
Экономия при брони: -3,17 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid