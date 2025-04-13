Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 358 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
69,83
Экономия при брони: -3,72 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
225,20 грн