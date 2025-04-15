Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
215,96
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
71,15
Экономия при брони: -3,23 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
65,30
Экономия при брони: -4,48 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,35
Экономия при брони: -51,32 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
208,21
Экономия при брони: -58,56 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн