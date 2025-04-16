Киев
Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)

Нифуроксазид Алкалоид (Nifuroxazide Alkaloid®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
205,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
208,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
167,25 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
209,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
199,51
Экономия при брони: -26,03 грн
173,48 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
218,74
Экономия при брони: -21,67 грн
197,07 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
223,06
Экономия при брони: -50,22 грн
172,84 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 100 мг блистер №30
Alkaloid
204,50 грн
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые 200 мг блистер №20
Alkaloid
224,10 грн
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