нифуроксазид (4-гидроксибензойной кислоты [(5-нитро-2-фурантил)метилен] гидразид) — производное нитрофурана, средство группы кишечных антисептиков. Подавляет размножение большинства представителей патогенной кишечной микрофлоры. Механизм действия нифуроксазида обусловлен угнетением активности дегидрогеназ и нарушением синтеза белка в бактериях.

Нифуроксазид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., в том числе Enterobacter cloacae, Citrobacter spp., Hafnia spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae.

После перорального приема нифуроксазид не всасывается в пищеварительном тракте и создает высокую концентрацию в кишечнике. Практически не проявляет системных побочных эффектов. Выводится из организма с калом. Нифуроксазид не нарушает нормальной кишечной микрофлоры, не вызывает возникновения устойчивых микробных форм, а также развития перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Эффективность нифуроксазида не зависит от рН содержимого кишечника. Во время лечения не требуется соблюдения специальной диеты. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.