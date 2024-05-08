Нифуроксазид (Nifuroxazidum) Действующее вещество
нифуроксазид (4-гидроксибензойной кислоты [(5-нитро-2-фурантил)метилен] гидразид) — производное нитрофурана, средство группы кишечных антисептиков. Подавляет размножение большинства представителей патогенной кишечной микрофлоры. Механизм действия нифуроксазида обусловлен угнетением активности дегидрогеназ и нарушением синтеза белка в бактериях.
Нифуроксазид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., в том числе Enterobacter cloacae, Citrobacter spp., Hafnia spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae.
После перорального приема нифуроксазид не всасывается в пищеварительном тракте и создает высокую концентрацию в кишечнике. Практически не проявляет системных побочных эффектов. Выводится из организма с калом. Нифуроксазид не нарушает нормальной кишечной микрофлоры, не вызывает возникновения устойчивых микробных форм, а также развития перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Эффективность нифуроксазида не зависит от рН содержимого кишечника. Во время лечения не требуется соблюдения специальной диеты. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.
острая диарея инфекционной этиологии.
p/os таблетки и капсулы применяют у детей в возрасте старше 6 лет по 200 мг каждые 6-8 ч, взрослым и детям старше 15 лет по 200 мг каждые 6 ч; суспензию p/os применяют у детей в возрасте старше 2 лет по 200 иг (5 мл) каждые 8 ч, взрослым — по 200 мг (5 мл) каждые 6 ч. МДД — 800 мг, продолжительность лечения — не более 7 дней
повышенная чувствительность к нифуроксазиду, другим производным 5-нитрофурана.
аллергический ринит, ангионевротический отек, крапивница, зуд, боль в животе, тошнота, рвота, обострение диареи, редко — гранулоцитопения, пустулез, узелковая крапивница.
не следует ограничиваться только нифуроксазидом при лечении диареи, осложненной сепсисом, поскольку нифуроксазид не всасывается в кишечнике и не поступает в кровоток. При применении нифуроксазида не следует употреблять алкоголь. Не рекомендуется назначать детям в возрасте до 2 мес, с осторожностью назначают беременным.
нифуроксазид не рекомендуется принимать одновременно с сорбентами, а также с препаратами, в состав которых входит спирт.
случаи передозировки не описаны. При передозировке рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.