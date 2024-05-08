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Активные вещества — “Н”Нифуроксазид (Nifuroxazidum)

Нифуроксазид (Nifuroxazidum) Действующее вещество

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Найдено: 44 препарата
Нифуроксазид-Сперко капсулы, 200 мг, контейнер, в пачке, в пачке, № 12; Сперко Украина
Нифуроксазид-Сперко Капсулы, 200 мг, контейнер, в пачке, в пачке, № 12 Сперко Украина
В 771 аптеке
от 95,97 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Рихтер таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 24; Gedeon Richter
Нифуроксазид Рихтер Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 24 Gedeon Richter
В 654 аптеках
от 170,15 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Рихтер суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1; Gedeon Richter
Нифуроксазид Рихтер Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1 Gedeon Richter
В 530 аптеках
от 229,87 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 10; Киевмедпрепарат
Нифуроксазид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 10 Киевмедпрепарат
В 473 аптеках
от 95,94 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 470 аптеках
от 67,65 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид-Сперко суспензия оральная, 200 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Сперко Украина
Нифуроксазид-Сперко Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Сперко Украина
В 451 аптеке
от 150,19 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alkaloid
В 301 аптеке
от 113,72 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, с дозирующим стаканчиком в пачке, с дозир. стаканч. в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, с дозирующим стаканчиком в пачке, с дозир. стаканч. в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 210 аптеках
от 98,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
от 193,30 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20 Alkaloid
В 171 аптеке
от 144,50 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 114 аптеках
от 239,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 85 аптеках
от 185,60 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1; Юнифарма
Нифуроксазид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1 Юнифарма
В 84 аптеках
от 104,09 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 58 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Мирофурил капсулы, 200 мг, блистер, № 10; РОКЕТ-ФАРМ
Мирофурил Капсулы, 200 мг, блистер, № 10 РОКЕТ-ФАРМ
В 53 аптеках
от 107,19 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид таблетки, покрытые оболочкой, 0,1 г, блистер, № 30; Юнифарма
Нифуроксазид Таблетки, покрытые оболочкой, 0,1 г, блистер, № 30 Юнифарма
В 47 аптеках
от 98,52 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 20; Киевмедпрепарат
Нифуроксазид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 20 Киевмедпрепарат
В 39 аптеках
от 168,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Артериум Лтд
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Артериум Лтд
В 30 аптеках
от 157,40 грн
Цены в аптеках
Нифурозид-Здоровье капсулы, 200 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Здоровье
Нифурозид-Здоровье Капсулы, 200 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Здоровье
В 18 аптеках
от 86,42 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид таблетки, покрытые оболочкой, 0,1 г, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30; Юнифарма
Нифуроксазид Таблетки, покрытые оболочкой, 0,1 г, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30 Юнифарма
В 15 аптеках
от 153,50 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 15 аптеках
от 192,30 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Киевмедпрепарат
Нифуроксазид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Киевмедпрепарат
В 9 аптеках
от 150,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 8 аптеках
от 195,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Юнифарма
Нифуроксазид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Юнифарма
В 7 аптеках
от 175,90 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 5 аптеках
от 130,54 грн
Цены в аптеках
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Здоровье
Нифурозид-Здоровье Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Здоровье
В 4 аптеках
от 89,19 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 3 аптеках
от 121,88 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм а+, тм а+, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм а+, тм а+, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеке
от 141,00 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 10 аптеках других городов
от 161,00 грн
Цены в других городах
Нифуроксазид суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Суспензия оральная, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеке других городов
от 176,65 грн
Цены в других городах
Энтерофурил® капсулы, 100 мг, № 30; Bosnalijek
Энтерофурил® Капсулы, 100 мг, № 30 Bosnalijek
Нет в наличии
Нифурозид-Здоровье капсулы, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Здоровье
Нифурозид-Здоровье Капсулы, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Здоровье
Нет в наличии
Нифурозид-Здоровье капсулы, 200 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье
Нифурозид-Здоровье Капсулы, 200 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Стопдиар капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 12; Gedeon Richter
Стопдиар Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 12 Gedeon Richter
Нет в наличии
Мирофурил суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ
Мирофурил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм профи фарм, тм профи фарм, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм профи фарм, тм профи фарм, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нифуроксазид капсулы, 200 мг, блистер, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нифуроксазид Капсулы, 200 мг, блистер, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии

нифуроксазид (4-гидроксибензойной кислоты [(5-нитро-2-фурантил)метилен] гидразид) — производное нитрофурана, средство группы кишечных антисептиков. Подавляет размножение большинства представителей патогенной кишечной микрофлоры. Механизм действия нифуроксазида обусловлен угнетением активности дегидрогеназ и нарушением синтеза белка в бактериях.
Нифуроксазид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., в том числе Enterobacter cloacae, Citrobacter spp., Hafnia spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae.
После перорального приема нифуроксазид не всасывается в пищеварительном тракте и создает высокую концентрацию в кишечнике. Практически не проявляет системных побочных эффектов. Выводится из организма с калом. Нифуроксазид не нарушает нормальной кишечной микрофлоры, не вызывает возникновения устойчивых микробных форм, а также развития перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Эффективность нифуроксазида не зависит от рН содержимого кишечника. Во время лечения не требуется соблюдения специальной диеты. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.

острая диарея инфекционной этиологии.

p/os таблетки и капсулы применяют у детей в возрасте старше 6 лет по 200 мг каждые 6-8 ч, взрослым и детям старше 15 лет по 200 мг каждые 6 ч; суспензию p/os применяют у детей в возрасте старше 2 лет по 200 иг (5 мл) каждые 8 ч, взрослым — по 200 мг (5 мл) каждые 6 ч. МДД — 800 мг, продолжительность лечения — не более 7 дней

повышенная чувствительность к нифуроксазиду, другим производным 5-нитрофурана.

аллергический ринит, ангионевротический отек, крапивница, зуд, боль в животе, тошнота, рвота, обострение диареи, редко — гранулоцитопения, пустулез, узелковая крапивница.

не следует ограничиваться только нифуроксазидом при лечении диареи, осложненной сепсисом, поскольку нифуроксазид не всасывается в кишечнике и не поступает в кровоток. При применении нифуроксазида не следует употреблять алкоголь. Не рекомендуется назначать детям в возрасте до 2 мес, с осторожностью назначают беременным.

нифуроксазид не рекомендуется принимать одновременно с сорбентами, а также с препаратами, в состав которых входит спирт.

случаи передозировки не описаны. При передозировке рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.