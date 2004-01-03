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Производитель: Alkaloid

Официальный представитель в Украине - ООО "Алкалоид Киев"
04080, Киев, ул. Кирилловская, 15/1, 4 этаж
+38 (044) 393-21-21
www.alkaloid.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 467 аптеках
от 30,18 грн
Цены в аптеках
Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 323 аптеках
от 58,38 грн
Цены в аптеках
БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО порошок, саше, № 14; Alkaloid
БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО Порошок, саше, № 14 Alkaloid
В 308 аптеках
от 282,93 грн
Цены в аптеках
Блокмакс для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; Alkaloid
Блокмакс для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Alkaloid
В 5 аптеках
от 100,14 грн
Цены в аптеках
Бронлес капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Бронлес Капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 339 аптеках
от 77,00 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 25 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 80 аптеках
от 38,96 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 120 аптеках
от 79,79 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 128 аптеках
от 160,26 грн
Цены в аптеках
Лотар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 100 аптеках
от 55,86 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 470 аптеках
от 67,65 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20 Alkaloid
В 171 аптеке
от 144,50 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alkaloid
В 301 аптеке
от 113,72 грн
Цены в аптеках
Омлос капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Омлос Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 738 аптеках
от 207,15 грн
Цены в аптеках
ПРЕМАМА ДУО комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1; Alkaloid
ПРЕМАМА ДУО Комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1 Alkaloid
В 806 аптеках
от 568,32 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Alkaloid
В 66 аптеках
от 317,47 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Alkaloid
В 56 аптеках
от 403,02 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid
В 1 аптеке
от 411,00 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Alkaloid
В 818 аптеках
от 440,14 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Киев, ул. Кирилловская, 15/1, 4 этаж
+38 (044) 393-21-21
www.alkaloid.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 467 аптеках
от 30,18 грн
Цены в аптеках
Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 323 аптеках
от 58,38 грн
Цены в аптеках
БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО порошок, саше, № 14; Alkaloid
БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО Порошок, саше, № 14 Alkaloid
В 308 аптеках
от 282,93 грн
Цены в аптеках
Блокмакс для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; Alkaloid
Блокмакс для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Alkaloid
В 5 аптеках
от 100,14 грн
Цены в аптеках
Бронлес капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Бронлес Капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 339 аптеках
от 77,00 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 25 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 80 аптеках
от 38,96 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 120 аптеках
от 79,79 грн
Цены в аптеках
Ламал® таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Ламал® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 128 аптеках
от 160,26 грн
Цены в аптеках
Лотар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 100 аптеках
от 55,86 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 470 аптеках
от 67,65 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20 Alkaloid
В 171 аптеке
от 144,50 грн
Цены в аптеках
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Alkaloid
Нифуроксазид Алкалоид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alkaloid
В 301 аптеке
от 113,72 грн
Цены в аптеках
Омлос капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Омлос Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 738 аптеках
от 207,15 грн
Цены в аптеках
ПРЕМАМА ДУО комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1; Alkaloid
ПРЕМАМА ДУО Комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1 Alkaloid
В 806 аптеках
от 568,32 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Alkaloid
В 66 аптеках
от 317,47 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Alkaloid
В 56 аптеках
от 403,02 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid
В 1 аптеке
от 411,00 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Alkaloid
В 818 аптеках
от 440,14 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції