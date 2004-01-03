Список производителейAAlkaloid Производитель: Alkaloid Официальный представитель в Украине - ООО "Алкалоид Киев" 04080, Киев, ул. Кирилловская, 15/1, 4 этаж +38 (044) 393-21-21 www.alkaloid.com.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 467 аптеках от 30,18 грн Цены в аптеках Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 323 аптеках от 58,38 грн Цены в аптеках БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО Порошок, саше, № 14 Alkaloid В 308 аптеках от 282,93 грн Цены в аптеках Блокмакс для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Alkaloid В 5 аптеках от 100,14 грн Цены в аптеках Бронлес Капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 339 аптеках от 77,00 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 80 аптеках от 38,96 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 120 аптеках от 79,79 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 128 аптеках от 160,26 грн Цены в аптеках Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 100 аптеках от 55,86 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 470 аптеках от 67,65 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20 Alkaloid В 171 аптеке от 144,50 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alkaloid В 301 аптеке от 113,72 грн Цены в аптеках Омлос Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 738 аптеках от 207,15 грн Цены в аптеках ПРЕМАМА ДУО Комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1 Alkaloid В 806 аптеках от 568,32 грн Цены в аптеках Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Alkaloid В 66 аптеках от 317,47 грн Цены в аптеках Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Alkaloid В 56 аптеках от 403,02 грн Цены в аптеках Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid В 1 аптеке от 411,00 грн Цены в аптеках Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Alkaloid В 818 аптеках от 440,14 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04080, Киев, ул. Кирилловская, 15/1, 4 этаж +38 (044) 393-21-21 www.alkaloid.com.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 467 аптеках от 30,18 грн Цены в аптеках Аллеста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 323 аптеках от 58,38 грн Цены в аптеках БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО Порошок, саше, № 14 Alkaloid В 308 аптеках от 282,93 грн Цены в аптеках Блокмакс для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Alkaloid В 5 аптеках от 100,14 грн Цены в аптеках Бронлес Капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 339 аптеках от 77,00 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 80 аптеках от 38,96 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 120 аптеках от 79,79 грн Цены в аптеках Ламал® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 128 аптеках от 160,26 грн Цены в аптеках Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 100 аптеках от 55,86 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 470 аптеках от 67,65 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Капсулы твердые, 200 мг, блистер, № 20 Alkaloid В 171 аптеке от 144,50 грн Цены в аптеках Нифуроксазид Алкалоид Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alkaloid В 301 аптеке от 113,72 грн Цены в аптеках Омлос Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Alkaloid В 738 аптеках от 207,15 грн Цены в аптеках ПРЕМАМА ДУО Комби-упаковка, таблетки №30 + капсулы №30, таблетки №30 + капсулы №30, № 1 Alkaloid В 806 аптеках от 568,32 грн Цены в аптеках Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Alkaloid В 66 аптеках от 317,47 грн Цены в аптеках Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Alkaloid В 56 аптеках от 403,02 грн Цены в аптеках Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid В 1 аптеке от 411,00 грн Цены в аптеках Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Alkaloid В 818 аптеках от 440,14 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду