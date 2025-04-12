Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Интестифаг ® бактериофаг поливалентный инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл препарата содержит специфические бактериофаги в концентрации не менее 1×105 фаговых частиц к следующим видам микроорганизмов: Shigella flexneri, Shigella sonnei, Salmonella enterica, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa;
вспомогательные вещества: натрия хлорид; магния хлорид гексагидрат; натрия гидроксид; кислота хлористоводородная разбавлена; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость, допускается желтоватый оттенок.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства. Прочие антибактериальные средства.
Код ATС J01X X.
Показания
Лечение и профилактика таких заболеваний, как:
- шигеллез;
- сальмонеллез;
- дисбактериоз;
- энтероколит, колит инфекционной природы, смешанной этиологии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно использование в сочетании с другими антибактериальными средствами, а также в качестве монотерапии — при непереносимости пациентом антибиотикотерапии, при устойчивости штаммов возбудителя заболевания к антибиотикам.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для внутреннего (перорального) применения.
В лечебных целях бактериофаг принимают перорально 4 раза в сутки за 1 час до приема пищи. Продолжительность лечения 7–10 суток. Рекомендуемая дозировка препарата при пероральном применении указана в таблице 1.
Таблица 1
|Возраст
|Доза на 1 прием (мл)
|внутрь
|2–6 мес.
|5
|6–12 мес.
|10
|1–3 года
|15
|3–8 лет
|20
|старше 8 лет
|30
При дозировке препарата следует соблюдать рекомендации инструкции по медицинскому применению. Необходимое количество лекарственного средства отбирают из флакона, применяя стерильный шприц. При использовании маленьких доз препарата возможно применение крышки-капельницы из расчета, что в одном миллилитре препарата содержится 20 капель раствора бактериофага.
Возможно ректальное введение бактериофага, 1 раз в сутки, в виде клизм после опорожнения кишечника вместо 1 приема внутрь.
Рекомендуемая дозировка препарата при применении ректально указана в таблице 2.
Таблица 2
|Возраст
|Доза на 1 прием (мл)
|ректально
|2–6 мес.
|10
|6–12 мес.
|20
|1–3 лет
|30
|3–8 лет
|40
|старше 8 лет
|50
В профилактических целях оптимальной схемой является ежедневное пероральное применение разовой возрастной дозы. Продолжительность применения определяется условиями эпидемической ситуации.
Дети
Препарат предназначен для применения детям в возрасте старше 2 месяцев.
Побочные реакции
Случаи побочных реакций не описаны.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранят при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке. После первого вскрытия флакона возможно хранение не более 10 сут при температуре 2–8 °С. Транспортировка допускается при температуре не выше 25 °С не более 30 суток, в дальнейшем препарат хранят при температуре 2–8 °С.
Упаковка
Раствор во флаконах по 10 мл №4 в комплекте с крышками-капельницами в пачках из картона; во флаконах по 20 мл №4 в пачках из картона; во флаконах по 50 мл №1 в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУПП», Украина для НЕО ПРОБИО КЕАР ИНК., Канада.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПРОБИОКЕАР-УКРАИНА".
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
08301, Киевская обл., город Борисполь, улица Шевченко, дом 100
или٭
Украина, 03143, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 154.
٭ В инструкции, которая будет вложена в пачку из картона, будет указан только один изготовитель (задействованный для выпуска серии).
Заявитель
НЕО ПРОБИО КЕАР ИНК., Канада.