Препарат предназначен для внутреннего (перорального) применения.

В лечебных целях бактериофаг принимают перорально 4 раза в сутки за 1 час до приема пищи. Продолжительность лечения 7–10 суток. Рекомендуемая дозировка препарата при пероральном применении указана в таблице 1.

Таблица 1

Возраст Доза на 1 прием (мл) внутрь 2–6 мес. 5 6–12 мес. 10 1–3 года 15 3–8 лет 20 старше 8 лет 30

При дозировке препарата следует соблюдать рекомендации инструкции по медицинскому применению. Необходимое количество лекарственного средства отбирают из флакона, применяя стерильный шприц. При использовании маленьких доз препарата возможно применение крышки-капельницы из расчета, что в одном миллилитре препарата содержится 20 капель раствора бактериофага.

Возможно ректальное введение бактериофага, 1 раз в сутки, в виде клизм после опорожнения кишечника вместо 1 приема внутрь.

Рекомендуемая дозировка препарата при применении ректально указана в таблице 2.

Таблица 2

Возраст Доза на 1 прием (мл) ректально 2–6 мес. 10 6–12 мес. 20 1–3 лет 30 3–8 лет 40 старше 8 лет 50

В профилактических целях оптимальной схемой является ежедневное пероральное применение разовой возрастной дозы. Продолжительность применения определяется условиями эпидемической ситуации.