Бактериофаги

Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)

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Интестифаг® бактериофаг поливалентный
Интестифаг® бактериофаг поливалентный
Раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл пачка картонная №4
NeoProbioCare. Inc.
от 514,73 грн
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Интестифаг® бактериофаг поливалентный
Интестифаг® бактериофаг поливалентный
Раствор флакон 50 мл пачка картонная №1
NeoProbioCare. Inc.
от 625,10 грн
в 58 аптеках
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Цены в Киев
от 514,73 грн
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Инструкция указана для Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл пачка картонная №4

Интестифаг ® бактериофаг поливалентный инструкция по применению

Инструкция указана для Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл пачка картонная №4

Состав

действующее вещество: 1 мл препарата содержит специфические бактериофаги в концентрации не менее 1×105 фаговых частиц к следующим видам микроорганизмов: Shigella flexneri, Shigella sonnei, Salmonella enterica, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa;

вспомогательные вещества: натрия хлорид; магния хлорид гексагидрат; натрия гидроксид; кислота хлористоводородная разбавлена; вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость, допускается желтоватый оттенок.

Фармакотерапевтическая группа

Антибактериальные средства. Прочие антибактериальные средства.

Код ATС J01X X.

Показания

Лечение и профилактика таких заболеваний, как:

  • шигеллез;
  • сальмонеллез;
  • дисбактериоз;
  • энтероколит, колит инфекционной природы, смешанной этиологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно использование в сочетании с другими антибактериальными средствами, а также в качестве монотерапии — при непереносимости пациентом антибиотикотерапии, при устойчивости штаммов возбудителя заболевания к антибиотикам.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для внутреннего (перорального) применения.

В лечебных целях бактериофаг принимают перорально 4 раза в сутки за 1 час до приема пищи. Продолжительность лечения 7–10 суток. Рекомендуемая дозировка препарата при пероральном применении указана в таблице 1.

Таблица 1

ВозрастДоза на 1 прием (мл)
 внутрь
2–6 мес.5
6–12 мес.10
1–3 года15
3–8 лет20
старше 8 лет30

При дозировке препарата следует соблюдать рекомендации инструкции по медицинскому применению. Необходимое количество лекарственного средства отбирают из флакона, применяя стерильный шприц. При использовании маленьких доз препарата возможно применение крышки-капельницы из расчета, что в одном миллилитре препарата содержится 20 капель раствора бактериофага.

Возможно ректальное введение бактериофага, 1 раз в сутки, в виде клизм после опорожнения кишечника вместо 1 приема внутрь.

Рекомендуемая дозировка препарата при применении ректально указана в таблице 2.

Таблица 2

ВозрастДоза на 1 прием (мл)
 ректально
2–6 мес.10
6–12 мес.20
1–3 лет30
3–8 лет40
старше 8 лет50

В профилактических целях оптимальной схемой является ежедневное пероральное применение разовой возрастной дозы. Продолжительность применения определяется условиями эпидемической ситуации.

Дети

Препарат предназначен для применения детям в возрасте старше 2 месяцев.

Побочные реакции

Случаи побочных реакций не описаны.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранят при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке. После первого вскрытия флакона возможно хранение не более 10 сут при температуре 2–8 °С. Транспортировка допускается при температуре не выше 25 °С не более 30 суток, в дальнейшем препарат хранят при температуре 2–8 °С.

Упаковка

Раствор во флаконах по 10 мл №4 в комплекте с крышками-капельницами в пачках из картона; во флаконах по 20 мл №4 в пачках из картона; во флаконах по 50 мл №1 в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУПП», Украина для НЕО ПРОБИО КЕАР ИНК., Канада.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПРОБИОКЕАР-УКРАИНА".

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

08301, Киевская обл., город Борисполь, улица Шевченко, дом 100

или٭

Украина, 03143, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 154.

٭ В инструкции, которая будет вложена в пачку из картона, будет указан только один изготовитель (задействованный для выпуска серии).

Заявитель

НЕО ПРОБИО КЕАР ИНК., Канада.

Характеристики
Производитель
NeoProbioCare. Inc.
Форма выпуска
Раствор
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
4 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/15970/01/01 от 16.05.2022