Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
675,91
Экономия при брони: -82,71 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
743,00
Экономия при брони: -71,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
740,75
Экономия при брони: -90,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
715,80
Экономия при брони: -72,31 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
725,26
Экономия при брони: -66,97 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
676,00
Экономия при брони: -82,80 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
769,00
Экономия при брони: -97,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
716,52
Экономия при брони: -53,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
684,22
Экономия при брони: -92,89 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,00
Экономия при брони: -86,80 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
743,00
Экономия при брони: -71,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
675,91
Экономия при брони: -65,51 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
675,90
Экономия при брони: -65,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,00
Экономия при брони: -80,80 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
743,00
Экономия при брони: -64,00 грн
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Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
721,92
Экономия при брони: -36,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
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712,16
Экономия при брони: -33,45 грн
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11.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
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Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
801,26
Экономия при брони: -37,62 грн
Аптека низких цен
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61.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,69
Экономия при брони: -30,54 грн
Аптека низких цен
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Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
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Экономия при брони: -39,54 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
718,50
Экономия при брони: -44,02 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
825,28
Экономия при брони: -45,77 грн
Не болей
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Закроется через 27 мин
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64.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
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822,63
Экономия при брони: -43,27 грн