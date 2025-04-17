Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
101.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
697,49
Экономия при брони: -67,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
102.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
710,43
Экономия при брони: -24,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
102.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 32
112.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
113.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Победы / Ольжича, 31/5
114.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
114.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 87
115.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 29-А
125.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
726,00
Экономия при брони: -69,00 грн