Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
732,72
Экономия при брони: -45,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
734,30
Экономия при брони: -47,75 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
732,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
833,30
Экономия при брони: -87,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
714,49
Экономия при брони: -52,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
781,30
Экономия при брони: -67,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
725,22
Экономия при брони: -63,76 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
806,39
Экономия при брони: -74,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
721,23
Экономия при брони: -34,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
710,70
Экономия при брони: -73,10 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
804,80
Экономия при брони: -90,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
819,03
Экономия при брони: -71,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
817,79
Экономия при брони: -71,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
779,60
Экономия при брони: -65,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
815,60
Экономия при брони: -36,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
781,30
Экономия при брони: -67,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
729,69
Экономия при брони: -44,74 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
826,21
Экономия при брони: -80,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
813,80
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
808,18
Экономия при брони: -28,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
708,85
Экономия при брони: -21,97 грн