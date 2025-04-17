Киев
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Интестифаг
®
бактериофаг поливалентный (Intestifag
®
polishing bacteriophag)
Интестифаг
®
бактериофаг поливалентный (Intestifag
®
polishing bacteriophag)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
685,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
672,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
759,32
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
685,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
757,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
620,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
550,76
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
743,00
Экономия при брони:
-71,00 грн
672,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
122.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
620,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
842,89
Экономия при брони:
-45,23 грн
797,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
731,08
Экономия при брони:
-24,18 грн
706,90
грн
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Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
830,21
Экономия при брони:
-27,47 грн
802,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
862,62
Экономия при брони:
-51,73 грн
810,89
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
621,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
775,89
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
712,77
Экономия при брони:
-25,95 грн
686,82
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
123.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
701,34
Экономия при брони:
-27,43 грн
673,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
124.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
552,01
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45-А/2
124.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
625,10
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
729,21
Экономия при брони:
-89,87 грн
639,34
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
615,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
732,93
Экономия при брони:
-89,44 грн
643,49
грн
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