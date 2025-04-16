Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
725,70
Экономия при брони: -39,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
713,73
Экономия при брони: -27,60 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
834,07
Экономия при брони: -31,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
В городах рядом
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
710,08
Экономия при брони: -23,92 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
96.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
720,61
Экономия при брони: -33,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
726,05
Экономия при брони: -39,86 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
548,87
Экономия при брони: -66,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
100.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
730,66
Экономия при брони: -43,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
107.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
107.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
741,29
Экономия при брони: -43,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
788,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.