Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
721,23
Экономия при брони: -34,53 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
729,20
Экономия при брони: -34,64 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
715,04
Экономия при брони: -28,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
788,00
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
742,23
Экономия при брони: -44,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
712,22
Экономия при брони: -28,78 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
843,26
Экономия при брони: -28,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
711,87
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
730,59
Экономия при брони: -36,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
717,10
Экономия при брони: -30,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.