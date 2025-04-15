Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
4.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
723,29
Экономия при брони: -63,16 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
719,65
Экономия при брони: -32,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
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Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
703,30
Экономия при брони: -29,55 грн
Подорожник
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
52.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
779,60
Экономия при брони: -65,30 грн
Аптека нежных цен
Самбор, пл. Рынок, 30
69.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
720,20
Экономия при брони: -33,42 грн
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
804,80
Экономия при брони: -56,20 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 1/1
113.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
711,39
Экономия при брони: -24,60 грн