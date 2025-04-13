Интестифаг® бактериофаг поливалентный (Intestifag® polishing bacteriophag)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
675,97
Экономия при брони: -37,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
719,03
Экономия при брони: -32,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
662,34
Экономия при брони: -23,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
721,57
Экономия при брони: -61,44 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
819,11
Экономия при брони: -39,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
804,80
Экономия при брони: -62,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
748,07
Экономия при брони: -79,58 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
829,89
Экономия при брони: -50,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
715,45
Экономия при брони: -28,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
779,60
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
735,20
Экономия при брони: -48,27 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
832,44
Экономия при брони: -55,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
732,24
Экономия при брони: -46,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
732,79
Экономия при брони: -46,07 грн
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
831,84
Экономия при брони: -52,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Интестифаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.