Фармакодинамика.

Препарат Резлод содержит дорзоламида гидрохлорид — сильный ингибитор карбоангидразы II (СА-II) человека. После местного офтальмологического применения дорзоламид уменьшает повышенное внутриглазное давление, связанное или не связанное с глаукомой, которое является главным фактором риска в патогенезе повреждения зрительного нерва и сужении поля зрения. Дорзоламид не вызывает сужение зрачка и уменьшает внутриглазное давление без развития таких побочных реакций как ночная слепота и аккомодационный спазм. Дорзоламид проявляет минимальное влияние или не влияет на частоту сердечных сокращений или артериальное давление.

Поскольку механизм действия дорзоламида отличается от механизма действия блокаторов β-адренорецепторов, при его применении в такой комбинации как сопутствующей терапии наблюдается синергическое действие обоих компонентов, которое сопровождается дополнительным уменьшением внутриглазного давления.

Фармакокинетика.

В отличие от пероральных препаратов ингибиторов карбоангидразы, дорзоламида гидрохлорид при местном применении действует непосредственно в глазу при существенно меньших дозах, и поэтому такое применение сопровождается менее выраженным системным действием. В клинических исследованиях это приводило к уменьшению внутриглазного давления без сопутствующих расстройств кислотно-щелочного баланса или изменения параметров электролитов, присущих пероральным препаратам ингибиторов карбоангидразы.

При местном применении дорзоламид достигает системного кровотока. Для оценки потенциала системного ингибирования карбоангидразы после местного применения измеряли концентрации дорзоламида и его метаболитов в эритроцитах и плазме крови, а также ингибирование карбоангидразы в эритроцитах.

При длительном применении дорзоламид аккумулируется в эритроцитах в результате селективного связывания с CA-II, в то время как в плазме крови поддерживаются очень низкие концентрации свободного действующего вещества. Дорзоламид образует один N-дезэтилированный метаболит, который ингибирует CA-II меньшей степени, чем начальное соединение, но также ингибирует менее активный изофермент CA-I. Метаболит также аккумулируется в эритроцитах, где он связывается преимущественно с CA-I. Дорзоламид умеренно связывается с белками плазмы (около 33%) и выводится с мочой (преимущественно в неизмененном виде), как и его метаболит. После прекращения применения происходит нелинейное вымывание дорзоламида из эритроцитов, что сначала приводит к быстрому снижению концентрации дорзоламида, после чего наступает медленная фаза выведения с периодом полувыведения, который составляет примерно 4 месяца.

При пероральном приеме, который моделировал максимальное системное действие дорзоламида после длительного местного офтальмологического применения, равновесное состояние достигалось в пределах 13 недель. В равновесном состоянии в плазме крови практически не было обнаружено ни свободного действующего вещества, ни метаболита; ингибирование СА в эритроцитах было меньшим, чем считается необходимым для фармакологического воздействия на функцию почек или дыхания. Подобные фармакокинетические результаты наблюдались после длительного местного применения дорзоламида.

Однако у некоторых пациентов пожилого возраста с поврежденной функцией почек (установленный клиренс креатинина 30 — 60 мл/мин) концентрации метаболита в эритроцитах были выше, хотя это не сопровождалось существенными различиями в подавлении карбоангидразы; клинически значимых системных побочных реакций, непосредственно связанных с этими явлениями, не наблюдалось.