Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
298,45
Экономия при брони: -45,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
372,91
Экономия при брони: -73,12 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
280,40
Экономия при брони: -13,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
290,67
Экономия при брони: -37,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
284,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,04
Экономия при брони: -39,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
284,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,60
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
367,32
Экономия при брони: -60,01 грн