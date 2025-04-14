Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
364,72
Экономия при брони: -52,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
302,51
Экономия при брони: -43,21 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
280,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
280,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
315,53
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
280,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
280,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen