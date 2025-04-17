Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
287,70
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
301,28
Экономия при брони: -50,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
303,76
Экономия при брони: -53,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
292,96
Экономия при брони: -21,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
306,12
Экономия при брони: -58,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
286,80 грн