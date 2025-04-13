Киев (адрес не указан)
Доступно в 579 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
296,84
Экономия при брони: -21,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
298,52
Экономия при брони: -15,88 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
334,82
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
299,84
Экономия при брони: -26,02 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,80
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
294,96
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,23
Экономия при брони: -57,50 грн