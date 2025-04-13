Киев
Резлод (Rezlod)

Резлод (Rezlod)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 579 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
292,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
282,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
266,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
296,84
Экономия при брони: -21,28 грн
275,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
273,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
274,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
298,52
Экономия при брони: -15,88 грн
282,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
284,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
334,82
Экономия при брони: -10,04 грн
324,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
299,84
Экономия при брони: -26,02 грн
273,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,80
Экономия при брони: -8,00 грн
277,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
275,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
255,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
294,96
Экономия при брони: -11,08 грн
283,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,23
Экономия при брони: -57,50 грн
312,73 грн
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