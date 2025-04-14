Одесса (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
298,36
Экономия при брони: -13,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
295,13
Экономия при брони: -10,91 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
292,10
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
302,82
Экономия при брони: -28,09 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
292,10
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
296,21
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
298,95
Экономия при брони: -15,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
304,82
Экономия при брони: -21,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,23
Экономия при брони: -12,81 грн