учитывая тот факт, что дорзоламид и его метаболит выводятся преимущественно с мочой, назначать его больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) не следует.

Лечение больных с острой закрытоугольной глаукомой помимо назначения офтальмологических гипотензивных средств требует проведения других терапевтических мер. Эффективность дорзоламида у больных с острой закрытоугольной глаукомой не изучалась.

Дорзоламид следует с осторожностью назначать больным с печеночной недостаточностью, так как его влияние у таких больных не изучено.

Дорзоламид относится к классу сульфамидов и даже при местном применении оказывает общерезорбтивное действие. В случае появления симптомов, свидетельствующих о неадекватной реакции или повышенной чувствительности, дорзоламид следует отменить.

Дорзоламид следует назначать в период беременности только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Неизвестно, проникает ли дорзоламид в грудное молоко. Безопасность и эффективность применения дорзоламида у детей не установлены.