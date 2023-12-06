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Активные вещества — “Д”ДОРЗОЛАМИД (DORZOLAMIDUM)

ДОРЗОЛАМИД (DORZOLAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Дорзамед капли глазные, раствор, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; World Medicine
Дорзамед Капли глазные, раствор, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 World Medicine
В 760 аптеках
от 242,65 грн
Цены в аптеках
Дорзоптик капли глазные, раствор, 20 мг/1 мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Polpharma
Дорзоптик Капли глазные, раствор, 20 мг/1 мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Polpharma
В 758 аптеках
от 220,90 грн
Цены в аптеках
Дорзол® капли глазные, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Дорзол® Капли глазные, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 437 аптеках
от 181,23 грн
Цены в аптеках
Резлод капли глазные, раствор, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Pharmathen
Резлод Капли глазные, раствор, 2 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Pharmathen
В 352 аптеках
от 250,90 грн
Цены в аптеках
Дорзамед капли глазные, раствор, 20 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; World Medicine
Дорзамед Капли глазные, раствор, 20 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 World Medicine
В 207 аптеках
от 244,21 грн
Цены в аптеках
Розалин капли глазные, раствор, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Розалин Капли глазные, раствор, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
Нет в наличии
Форма выпуска: капли глазные.

ингибитор карбоангидразы, предназначенный для местного применения в офтальмологии. В отличие от пероральных ингибиторов карбоангидразы дорзоламид при местном применении оказывает непосредственное воздействие на глаз.

повышение внутриглазного давления, в том числе при открытоугольной, псевдоэксфолиативной и иной вторичной открытоугольной глаукоме.

при монотерапии по 1 капле в пораженный(е) глаз(а) 3 раза в сутки. При использовании в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения дорзоламид назначают по 1 капле в пораженный(е) глаз(а) 2 раза в сутки. При назначении вместо других противоглаукомных средств рекомендуют сделать перерыв на 1 день до начала лечения дорзоламидом. При одновременном применении дорзоламида и других местных офтальмологических средств следует вводить их с интервалом не менее 10 мин.

повышенная чувствительность к дорзоламиду.

ощущение горечи во рту, тошнота, головная боль, головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, местные реакции (ощущение жжения и покалывание, нечеткость зрения, раздражение глаз, слезотечение, конъюнктивит, блефарит), редко — иридоциклит, преходящая миопия (исчезающая после отмены препарата), поверхностный точечный кератит, аллергические реакции (кожная сыпь и зуд, ангионевротический отек, крапивница).

учитывая тот факт, что дорзоламид и его метаболит выводятся преимущественно с мочой, назначать его больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) не следует.
Лечение больных с острой закрытоугольной глаукомой помимо назначения офтальмологических гипотензивных средств требует проведения других терапевтических мер. Эффективность дорзоламида у больных с острой закрытоугольной глаукомой не изучалась.
Дорзоламид следует с осторожностью назначать больным с печеночной недостаточностью, так как его влияние у таких больных не изучено.
Дорзоламид относится к классу сульфамидов и даже при местном применении оказывает общерезорбтивное действие. В случае появления симптомов, свидетельствующих о неадекватной реакции или повышенной чувствительности, дорзоламид следует отменить.
Дорзоламид следует назначать в период беременности только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Неизвестно, проникает ли дорзоламид в грудное молоко. Безопасность и эффективность применения дорзоламида у детей не установлены.

не выявлены негативные взаимодействия при сочетании дорзоламида и следующих средств: р-ры тимолола и бетаксолола для офтальмологии, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, НПВП, а также эстрогены, инсулин, тироксин.

при передозировке могут отмечаться нарушения электролитного баланса, развитие ацидоза и симптоматики со стороны ЦНС. В таких случаях рекомендуют применять симптоматическую и поддерживающую терапию, а также контролировать уровень электролитов в сыворотке крови (в первую очередь калия) и рН крови.